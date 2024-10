Lapresse.it - Roma, in corso maxi operazione anticrimine a Tor Bella Monaca

Leggi tutto 📰 Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Unadella Polizia di Stato è innel quartiere popolare di TorMonca al Casilino, a. Nel blitz sono impiegati decine di agenti, di finanzieri ed un elicottero con le unità cinofile. Neldell’sono stati effettuati, dagli investigatori del distretto di polizia del Casilino, sequestri e arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni alloggi popolari, occupati abusivamente, sono stati controllati e perquisiti per cercare droga. L’attenzione della polizia si è concentrata in particolare su viale dell’Archeologia, la piazza di spaccio del quartiere considerata la più grande d’Italia, che genera guadagni milionari per il clan dei narcotrafficanti che controllano il quartiere e che hanno ‘appaltato’ la cessione delle dosi, alla criminalità nord africana.