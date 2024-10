Ricci Oddio, venerdì 1? novembre apertura festiva e visita con la direttrice (Di giovedì 31 ottobre 2024) In occasione della festività del 1? novembre la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi sarà regolarmente aperta secondo l’orario consueto dalle 9:30 alle 13:00, quindi, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Alle 16, una visita guidata dalla direttrice compresa nel biglietto di ingresso accompagnerà Ilpiacenza.it - Ricci Oddio, venerdì 1? novembre apertura festiva e visita con la direttrice Leggi tutto 📰 Ilpiacenza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) In occasione della festività del 1?la Galleria d’Arte ModernaOddi sarà regolarmente aperta secondo l’orario consueto dalle 9:30 alle 13:00, quindi, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Alle 16, unaguidata dallacompresa nel biglietto di ingresso accompagnerà

Ricci Oddio, venerdì 1° novembre apertura festiva e visita con la direttrice

In occasione della festività del 1? novembre la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi sarà regolarmente aperta secondo l’orario consueto dalle 9:30 alle 13:00, quindi, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.

Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, Piacenza

La Galleria Ricci Oddi è stata inaugurata nel 1931, negli spazi dell’ex Convento di San Siro, riadattati a museo dall’architetto Giulio Ulisse Arata. La gestazione della fruizione pubblica della ...

Ospiti in Galleria – Morbelli a confronto

Prende le mosse da uno dei dipinti più amati della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi – Alba domenicale ... inaugurata con apertura al pubblico venerdì 27 ottobre alle ore 18:30 per poi ...

