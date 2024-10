Messina-Cavese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Messina-Cavese, match valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sfida tra due formazioni che non stanno di certo vivendo un buon periodo: ai padroni di casa la vittoria (l’unica) manca da inizio settembre, e nell’ultimo turno hanno subito un pesantissimo 6-0 sul campo dell’Avellino. Leggermente meglio gli ospiti, reduci dallo 0-0 interno contro il Potenza che ha interrotto una mini striscia di due ko in fila. Messina-Cavese: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Messina-Cavese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la dodicesima giornata del girone C di/2025. Sfida tra due formazioni che non stanno di certo vivendo un buon periodo: ai padroni di casa la vittoria (l’unica) manca da inizio settembre, e nell’ultimo turno hanno subito un pesantissimo 6-0 sul campo dell’Avellino. Leggermente meglio gli ospiti, reduci dallo 0-0 interno contro il Potenza che ha interrotto una mini striscia di due ko in fila.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 255 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.

