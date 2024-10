Matilde Lorenzi, i funerali a Giaveno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Decine di persone ai funerali di Matilde Lorenzi, 19enne promessa dello sci azzurro morta dopo un incidente in allenamento in Val Senales. Oggi la sua Giaveno, nel Torinese, si stringe per l’ultimo saluto. Lapresse.it - Matilde Lorenzi, i funerali a Giaveno Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Decine di persone aidi, 19enne promessa dello sci azzurro morta dopo un incidente in allenamento in Val Senales. Oggi la sua, nel Torinese, si stringe per l’ultimo saluto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Giaveno, viabilità modificata per idi; Morta sugli sci, oggi l'ultimo saluto a: ma restano i dubbi sulla tragedia;, a Giaveno idella giovane sciatrice; Una folla accoglieper il funerale;diretta: l'ultimo saluto alla sciatrice LIVE;, la procura: «Nessuna responsabilità penale». Il padre: ainon fiori ma fondi per pis; Approfondisci 🔍

Matilde Lorenzi funerali diretta: l'ultimo saluto alla sciatrice LIVE

(corrieredellosport.it)

GIAVENO - È il giorno dell'ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la promessa dello sci azzurro morta a 19 anni, il 29 ottobre, a causa delle gravi ferite riportate mentre si allenava in Val Senales. Oggi, ...

Matilde Lorenzi, oggi l'addio a Giaveno

(rainews.it)

Si celebrano questa mattina a Giaveno nella chiesa di San Lorenzo i funerali di Matilde Lorenzi, l'atleta 19enne morta in allenamento sulle piste in Val Senales due giorni fa.

Una folla accoglie Matilde Lorenzi per il funerale

(ansa.it)

Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano scomparsa a soli 19 anni in un incidente in allenamento in Alt ...

Funerali Matilde Lorenzi, ultimo saluto alla sciatrice di Giaveno: ci sono anche esponenti del Governo Meloni

(notizie.virgilio.it)

Giovedì 31 ottobre è il giorno dei funerali di Matilde Lorenzi, la sciatrice 19enne morta dopo un incidente sulla pista di Val Senales durante un allenamento. A Giaveno, in provincia di Torino, ...