Una coppia - due uomini italiani - è stata fermata in Argentina con una bambina nata dalla gestazione per altri in Argentina. La bimba è stata affidata ai due italiani che, non sono in arresto, ma nel frattempo hanno affittato un appartamento a Buenos Aires

Argentina, maternità surrogata: la magistratura indaga su 147 casi sospetti

Il caso della coppia italiana bloccata in aeroporto con una neonata non è isolato. Nel Paese c'è un vuoto legislativo e a Buenos Aires basta un contratto da un notaio: Ma una sentenza ora può cambiare ...

La Lega contro la coppia gay italiana fermata in Argentina: “Maternità surrogata scelta aberrante”

Un medico di Padova e il compagno bloccati in aeroporto con la neonata e la madre biologica. Il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale veneto: “Spero ...

Maternità surrogata: coppia di italiani bloccata in Argentina con una neonata

In Argentina la maternità surrogata non è normata, ma per questo caso potrebbe profilarsi il reato di traffico di esseri umani. Infatti, i due italiani si sarebbero serviti di un intermediario per ...

Maternità surrogata: coppia bloccata in Argentina. Ma i due uomini non sono in arresto

Una coppia - due uomini italiani - è stata fermata in Argentina con una bambina nata dalla gestazione per altri in Argentina. La bimba è stata affidata ai due italiani che, non sono in arresto, ma nel ...