Mamma si uccide insieme ai figli di 9 anni e 5 mesi lanciandosi in una cascata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è tolta la vita lanciandosi in una cascata, portando con sé anche i suoi due figli. Una Mamma di 33 anni, Chianti Means, è morta insieme al figlio Roman, di 9 anni, e alla piccola Mecca, di soli 5 mesi, dopo essersi lanciata nelle celebri cascate del Niagara, negli Stati Uniti. Lo sconvolgente Europa.today.it - Mamma si uccide insieme ai figli di 9 anni e 5 mesi lanciandosi in una cascata Leggi tutto 📰 Europa.today.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è tolta la vitain una, portando con sé anche i suoi due. Unadi 33, Chianti Means, è mortaalo Roman, di 9, e alla piccola Mecca, di soli 5, dopo essersi lanciata nelle celebri cascate del Niagara, negli Stati Uniti. Lo sconvolgente

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:siai figli di 9 anni e 5 mesi lanciandosi in una cascata; Lo spettro della depressione dietro il gesto della madre che si è gettata nel vuoto col figlio di 6 anni; Madre suicida con la figlia di 3 anni, trovate abbracciate nel fiume Piave;sicon il figlio, il marito: "Mi chiedo dove ha trovato il coraggio”; Morte sul Piave, Susanna e la figlia malata di epilessia: «Per lei aveva lasciato il lavoro»;si lancia col figlio giù dal tetto a Rimini, le testimonianze dei vicini e i dettagli sulla tragedia; Approfondisci 🔍

Una donna si uccide insieme ai due figli gettandosi nelle cascate del Niagara

(blitzquotidiano.it)

Una donna si uccide insieme ai due figli gettandosi nelle cascate del Niagara. Chianti Means aveva 33 anni: in molti ora la ricordano.

Tragedia a Stoccarda, mamma e due figli travolti e uccisi da un suv: erano di Palma di Montechiaro

(itacanotizie.it)

La donna e i bambini si trovavano sul marciapiede quando sono stati investiti per cause ancora da chiarire da un SUV Audi Q3. The post Tragedia a Stoccarda, mamma e due figli travolti e uccisi da un s ...

Sara Centelleghe uccisa in casa, la 18enne è stata accoltellata: si indaga tra gli amici. Il racconto della testimone: «Ho sentito gridare»

(leggo.it)

Delitto nella notte a Costa Volpino, Bergamo. Sara Centelleghe, 18 anni, è stata uccisa a coltellate da un aggressore mentre era nella sua abitazione in via Nazionale 142, vicino al ...

Incidente in Germania, mamma siciliana e i due figli di 3 e 6 anni travolti e uccisi da un’auto

(msn.com)

Incidente in Germania: una 39enne originaria dell'Agrigentino, Antonella Ribisi, è morta insieme ai figli di 3 e 6 anni dopo essere stata travolta da ...