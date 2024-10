Thesocialpost.it - La Russia simula un attacco nucleare. Putin: “Escalation obbligata”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lanon si ferma, anzi, alza il tiro. L’esercito sovietico, in occasione di una dimostrazione di forza ed efficienza dell’apparato militare, ha completato l’esercitazione strategica “Grom” con il lancio di un missile balistico intercontinentale Yars e hato una lungo raggio. Certo non si è trattato di una scelta casuale, piuttosto di un messaggio cheha voluto lanciare all’Occidente. con una dimostrazione di potenza maggiorata rispetto agli anni precedenti. Il presidente russo ha anche rilasciato una dichiarazione significativa. “Alla luce delle crescenti tensioni geopolitiche”, ha detto lo Zar, “è imperativo per noi avere forze strategiche moderne pronte al combattimento“. L’esercitazione Grom e la “Triade” russa L’esercitazione Grom, che si ripete regolarmente ogni anno, ha messo in atto un’ampia dimostrazione di forza.