Gamberorosso.it - La Polonia rinvia il divieto all'uso di mangimi Ogm al 2030

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli allevatori polacchi potranno utilizzareper animali con ingredienti di colture geneticamente modificate fino al. A metterlo nero su bianco il Presidente Andrzej Duda che ha firmato la legge per il rinvio deldiogm previsto dal 2006. La legge firmata dal Presidente Duda indica l'allineamento dellaalla legislazione meno restrittiva dell'Unione Europea sul questo tipo di colture e sul suo utilizzo alimentare negli allevamenti. La legge è stata votata dal Parlamento nel settembre 2024 ed entrerà in vigore dal gennaio 2025 al. È stata redatta dal ministero dell'Agricoltura in risposta alle preoccupazioni dell'industria deiper la mancanza di alternative adeguate aigeneticamente modificati.