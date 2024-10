La "movida" in centro finisce a mezzanotte: via i tavoli, niente più alcol all'esterno dei locali e più controlli (Di giovedì 31 ottobre 2024) Via i tavoli entro mezzanotte e, dalla stessa ora anche il divieto di vendere alcol da asporto: si può insomma consumare solo al loro interno. Arrivano le prime due misure relativo al Piano di risanamento acustico con anche la previsione di una intensificazione dei controlli da parte della Ilpescara.it - La "movida" in centro finisce a mezzanotte: via i tavoli, niente più alcol all'esterno dei locali e più controlli Leggi tutto 📰 Ilpescara.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Via ientroe, dalla stessa ora anche il divieto di vendereda asporto: si può insomma consumare solo al loro interno. Arrivano le prime due misure relativo al Piano di risanamento acustico con anche la previsione di una intensificazione deida parte della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e schiamazzi in(VIDEO), furiosi i residenti. E la seratacon biciclette sui tetti delle auto e sacchi dell'immondizia buttati sui cofani;violenta, ora il prefetto convoca il comitato di sicurezza; Civitanova sotto la lente (Foto) Controlli a tappeto nella: identificati in 72, raffica di patenti ritirate; Notte di follia a Cervinara: quattro colpi di pistola durante ladi sangue a Busto: rissa in via Fratelli d’Italia. Tre feriti e un bar sfasciato; Notte di eccessi, ragazzain coma etilico; Approfondisci 🔍

Terni, a 17 anni spaccia l'hascisc nel cuore della movida e finisce nella rete dell'antidroga: nei guai un minore egiziano accolto in comunità

(ilmessaggero.it)

TERNI - «I garage del secondo seminterrato vengono usati come luogo di deposito e scambio di droga. L’accesso è libero e questo è terreno fertile ...

Movida violenta, rissa in centro a Civitanova: una ragazza finisce in ospedale

(msn.com)

CIVITANOVA Cambia la stagione ma nel sabato sera civitanovese ci sono ancora schiamazzi e violenza. Tre gli interventi della Croce Verde prima dell’alba di ieri tra via Mazzini e corso Garibaldi ...

Benevento, movida violenta: «Il centro by night è terra di nessuno»

(ilmattino.it)

Sette giovani denunciati, un compleanno finito in rissa, vecchi rancori che esplodono nelle strade della città. L’ultimo episodio di violenza in pieno centro ha risollevato la ...

Movida violenta, rissa in centro a Civitanova: una ragazza finisce in ospedale

(corriereadriatico.it)

CIVITANOVA Cambia la stagione ma nel sabato sera civitanovese ci sono ancora schiamazzi e violenza. Tre gli interventi della Croce Verde prima dell’alba di ieri tra via Mazzini e corso Garibaldi, ...