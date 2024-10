Davidemaggio.it - Italia 1 ‘guastafeste’ di Amadeus: Checco Zalone contro La Corrida

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Più che guardare alla sua ex Rai 1, la vera spina nel fianco di, anche un po’ a sorpresa, è1. La rete ‘giovane’ di Mediaset sembra non voler dare tregua a questo inizio d’avventura del conduttore sul Nove, piazzandoglipersino. Che il canale diretto da Laura Casarotto volesse giocare il ruolo disi era intuito con la mossa in access prime time. Quando il Nove, per alzare gli ascolti di Chissà chi è, ha allungato il game a ridosso delle 22 altrettanto ha fatto1 con il doppio episodio di N.C.I.S.. Una scelta che, tra l’altro, si sta rivelando vincente: la serie viaggia alla soglia del 7% di share, con punte anche dell’8%, dando fastidio un po’ a tutti (Affari Tuoi escluso). La storia si ripete anche in prime time. Mercoledì 6 novembreè atteso da un’importante “prova del Nove”: La