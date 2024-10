Inter-Napoli, scatta il divieto biglietti per i residenti in Campania (Di giovedì 31 ottobre 2024) I residenti in Campania non potranno acquistare i biglietti di Inter-Napoli, match in programma a San Siro domenica 10 novembre. A renderlo noto è il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, che ha adottato la misura viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Nel documento ufficiale si legge chiaramente la decisione legata al “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della “S.C.C. Napoli”, con l’esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card della “F.C. Internazionale”; vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 28 ottobre 2024, non residenti nella Regione Campania”. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Iinnon potranno acquistare idi, match in programma a San Siro domenica 10 novembre. A renderlo noto è il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, che ha adottato la misura viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Nel documento ufficiale si legge chiaramente la decisione legata al “di vendita dei tagliandi ainella Regione, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della “S.C.C.”, con l’esclusione deiintitolari della fidelity card della “F.C.nazionale”; vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C.”, sottoscritta in data antecedente al 28 ottobre 2024, nonnella Regione”.

