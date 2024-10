Incidente in viale Einaudi: scontro tra bus e furgone (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un Incidente tra un bus Amtab e un furgone di una ditta di consegne si è verificato poco prima delle 14.30 di oggi, 31 ottobre, in viale Einaudi, a Bari. L'impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto in prossimità di una fermata Amtab, all'altezza dell'istituto Giulio Cesare Baritoday.it - Incidente in viale Einaudi: scontro tra bus e furgone Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Untra un bus Amtab e undi una ditta di consegne si è verificato poco prima delle 14.30 di oggi, 31 ottobre, in, a Bari. L'impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto in prossimità di una fermata Amtab, all'altezza dell'istituto Giulio Cesare

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:intra bus e furgone;al semaforo di via, tre feriti;fra due moto a Bari: due feriti lievi;al semaforo tra due auto, tre feriti; Terribilea Torino Crocetta:tra due auto, una si ribalta e abbatte un semaforo. Morta una donna; Bari,in: auto ribaltata all’incrocio con via Salvemini; Approfondisci 🔍

Incidente in viale Einaudi: scontro tra bus e furgone

(baritoday.it)

L'impatto in prossimità di una fermata, all'altezza dell'istituto Giulio Cesare. Sul posto in corso l'intervento di Polizia locale e 118 ...

Federico Asta è morto, incidente in scooter fuori Bologna: «il pasticcere dei vip» aveva 34 anni

(ilmessaggero.it)

Addio a Federico Asta, il pasticcere dei vip: l'incidente mortale, ieri sera poco prima delle 22, in periferia a Bologna. Per cause da accertare, in via Salvemini, all'incrocio con ...

Federico Asta è morto, incidente in scooter fuori Bologna

(informazione.it)

Addio a Federico Asta, il pasticcere dei vip: l'incidente mortale, ieri sera poco prima delle 22, in periferia a Bologna. Per cause da accertare, in via Salvemini, all'incrocio con via... Leggi tutta ...

Scontro Suv contro moto grossa cilindrata, muore Federico Asta, il pasticcere dei vip, aveva 34 anni

(msn.com)

Federico Asta, pasticcere conosciuto nel quartiere Santa Viola di Bologna, ha perso la vita in un incidente stradale. Il tragico evento ha scosso la città, lasciando molti senza parole. Numerosi i ...