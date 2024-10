In migliaia a Giaveno per ultimo saluto a Matilde Lorenzi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina i funerali della 19enne sciatrice scomparsa martedì in Val Senales TORINO - In prima fila c'erano i genitori, la nonna, i fratelli e il fidanzato, e accanto a loro migliaia di persone, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Fisi Roda con la delegazione Ilgiornaleditalia.it - In migliaia a Giaveno per ultimo saluto a Matilde Lorenzi Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina i funerali della 19enne sciatrice scomparsa martedì in Val Senales TORINO - In prima fila c'erano i genitori, la nonna, i fratelli e il fidanzato, e accanto a lorodi persone, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Fisi Roda con la delegazione

Getting your Trinity Audio player ready... ROMA – Migliaia di persone hanno partecipato oggi, a Giaveno, all’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la 19enne del Centro Sportivo Esercito, scomparsa martedì ...

La giovane sciatrice è morta a soli 19 anni a seguito di un incidente mentre si stava allenando in Val Senales.