Il pescarese Vincenzo D'Incecco è il nuovo coordinatore regionale della Lega (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vincenzo D'Incecco è il nuovo coordinatore regionale della Lega abruzzese. La nomina è arrivata direttamente dal segretario nazionale Matteo Salvini, che D'Incecco ha ringraziato così come il coordinatore uscente il sottosegretario Luigi D'Eramo:“Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che Ilpescara.it - Il pescarese Vincenzo D'Incecco è il nuovo coordinatore regionale della Lega Leggi tutto 📰 Ilpescara.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)D'è ilabruzzese. La nomina è arrivata direttamente dal segretario nazionale Matteo Salvini, che D'ha ringraziato così come iluscente il sottosegretario Luigi D'Eramo:“Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: IlD'è il nuovo coordinatore regionale della Lega;D'nuovo coordinatore regionale Lega, Politica Regione; Lega: rinnovati i vertici in Abruzzo e Molise, D’coordinatore regionale; Lega: rinnovati i vertici in Abruzzo e Molise, D’coordinatore regionale; Lega Pescara, sabato 26 a Montesilvano assemblea programmatica provinciale; BUCO SANITA': D', "RISANARE GARANTENDO QUALITA', MANAGER DEVONO RISPETTARE OBIETTIVI"; Approfondisci 🔍

Vincenzo D'Incecco nuovo coordinatore regionale Lega

(abruzzoindependent.it)

"Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che con la nomina a coordinatore regionale della Lega Abruzzo ha voluto accordarmi. Fiducia che mi impegnerò a ricambiare mettendo tutto me stesso affinché il ...

Vincenzo D’Incecco è il nuovo coordinatore della Lega in Abruzzo

(ekuonews.it)

L’AQUILA – Vincenzo D’Incecco è il nuovo coordinatore della Lega in Abruzzo, mentre Aldo Patriciello è il nuovo coordinatore della Lega in Molise. Raccolgono il testimone ...

LEGA ABRUZZO: D’INCECCO SEGRETARIO, “GRAZIE A SALVINI PER FIDUCIA”, D’ERAMO, “LA PERSONA GIUSTA”

(abruzzoweb.it)

L’AQUILA – “Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che con la nomina a coordinatore regionale della Lega Abruzzo ha voluto accordarmi. Fiducia che mi impegnerò a ricambiare mettendo tutto me stesso a ...

LEGA / D’ERAMO RIMOSSO: È D’INCECCO IL NUOVO COORDINATORE REGIONALE

(certastampa.it)

Come annunciato da certastampa, all’indomani dell’addio di Pietro Quaresimale, diciotto giorni fa, Luigi D’Eramo non è più il coordinatore della Lega in Abruzzo. Al suo posto, all’esito di una confron ...