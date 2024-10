I carri armati, Leonardo e….Iveco: il grande gioco della Difesa italiana (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’industria della Difesa italiana è in pieno fermento e il maxi-accordo da 23 miliardi di euro tra Leonardo e la tedesca Rheinmetall per i carri armati Panther da produrre in una joint venture tra i colossi di Roma e Berlino può essere il “big bang” di una serie di sviluppi interessanti. Capaci di rendere il I carri armati, Leonardo e.Iveco: il grande gioco della Difesa italiana InsideOver. It.insideover.com - I carri armati, Leonardo e….Iveco: il grande gioco della Difesa italiana Leggi tutto 📰 It.insideover.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’industriaè in pieno fermento e il maxi-accordo da 23 miliardi di euro trae la tedesca Rheinmetall per iPanther da produrre in una joint venture tra i colossi di Roma e Berlino può essere il “big bang” di una serie di sviluppi interessanti. Capaci di rendere il Ie.: ilInsideOver.

