Hamas respinge ulteriormente l'idea di una tregua temporanea a Gaza mentre la tensione cresce (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il conflitto in corso nella Striscia di Gaza e le sue implicazioni regionali continuano ad attirare l'attenzione internazionale. Recentemente, Hamas ha ufficialmente rifiutato la proposta di una tregua temporanea, sollevando interrogativi sulla possibilità di una risoluzione duratura. Le autorità israeliane, intanto, annunciano sviluppi significativi, inclusa l'uccisione di un comandante di Hezbollah. mentre gli Stati Uniti tentano di facilitare un dialogo, la situazione sembra sempre più complessa. La posizione di Hamas sulla tregua Hamas ha chiaro che l'idea di una tregua temporanea non risponde alle sue esigenze. Taher al-Nounou, un alto esponente del gruppo, ha dichiarato che la proposta potrebbe mascherare una futura aggressione.

Gaza, Hamas respinge tregua temporanea con Israele

Il gruppo insistite sulla necessità di un cessate il fuoco permanente e del ritiro dei soldati israeliani dall'enclave palestinese ...

Hamas, respingiamo proposta di tregua breve a Gaza

Una fonte di Hamas afferma che il gruppo respinge la proposta di tregua a breve termine a Gaza. "L'idea di una pausa temporanea nella guerra, solo per riprendere l'aggressione in seguito, è qualcosa s ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | «Hamas respinge la proposta di Israele di un cessate il fuoco di due mesi in cambio degli ostaggi»

Le notizie di martedì 23 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Hamas rivendica l'attacco che ha ucciso 21 soldati israeliani. Il racconto di una ex ostaggio: «Donne vestite come ...

Il ministro della Difesa di Israele: "Abbiamo già eliminato un quarto dei terroristi di Hamas"

Non e' inoltre chiaro se Hamas accetterebbe un'ulteriore pausa che non includa ... Il premier Benyamin Netanyahu ha respinto le critiche del suo alleato di governo Benny Gantz circa la ...