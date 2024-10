Gioia del Colle: morto 39enne, uditi spari Ipotesi: omicidio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il corpo esanime di un 39enne è stato rinvenuto vicino ad un deposito, stamani a Gioia del Colle. Sul posto i carabinieri. uditi spari, si ipotizza che l’uomo sia stato ucciso. L'articolo Gioia del Colle: morto 39enne, uditi spari <small class="subtitle">Ipotesi: omicidio</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Gioia del Colle: morto 39enne, uditi spari Ipotesi: omicidio Leggi tutto 📰 Noinotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il corpo esanime di unè stato rinvenuto vicino ad un deposito, stamani adel. Sul posto i carabinieri., si ipotizza che l’uomo sia stato ucciso. L'articolodel proviene da Noi Notizie..

Un uomo di 39 anni è stato trovato morto nei pressi di un garage alla periferia di Gioia del Colle: si tratterebbe di un omicidio ...

I carabinieri e la scientifica non escludono alcuna pista. L'uomo è stato trovato accanto a furgoni usati per la distribuzione di mozzarelle ...

Agguato in mattinata: 39enne ucciso a colpi di pistola. Michele de Carlo, classe 1985, è stato ucciso a colpi di pistola questa mattina a Gioia del Colle in traversa Anna Magnani nei pressi ...

Un cadavere è stato ritrovato nei pressi di un garage a Gioia Del Colle, nel Barese. Presenti sul posto Scientifica e Carabinieri per i rilievi. Dalle prime testimonianze potrebbe trattarsi di un ...