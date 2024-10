Funerali di Matilde Lorenzi, il dolore della madre che si rivolge ai giovani: “Dovete volervi bene” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Poco dopo l’uscita del feretro dalla chiesa, la madre di Matilde Lorenzi, la sciatrice morta tragicamente a 19 anni durante un allenamento sulle piste, lancia un messaggio a tutti i giovani: “Dovete volervi bene, Dovete voler bene a voi stessi per dare il bene più puro a tutti gli altri”. L'articolo Funerali di Matilde Lorenzi, il dolore della madre che si rivolge ai giovani: “Dovete volervi bene” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Funerali di Matilde Lorenzi, il dolore della madre che si rivolge ai giovani: “Dovete volervi bene” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Poco dopo l’uscita del feretro dalla chiesa, ladi, la sciatrice morta tragicamente a 19 anni durante un allenamento sulle piste, lancia un messaggio a tutti i: “volera voi stessi per dare ilpiù puro a tutti gli altri”. L'articolodi, ilche siai: “” proviene da Il Fatto Quotidiano.

