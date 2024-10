Fiorentina, le pagelle di CM: De Gea porta sempre punti, Gosens perde il ruolo ma non il vizio (Di giovedì 31 ottobre 2024) De Gea 7,5: la rasoiata di Pinamonti sullo 0 a 1 sarebbe finita all'angolino, la toglie dallo specchio con un grande colpo di reni, così come Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) De Gea 7,5: la rasoiata di Pinamonti sullo 0 a 1 sarebbe finita all'angolino, la toglie dallo specchio con un grande colpo di reni, così come

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ledi CM: De Gea porta sempre punti, Gosens perde il ruolo ma non il vizio;-Roma, ledi CM: Kean è rinato, Beltran glaciale. Celik, Hermoso e Ndicka fanno acqua ovunque;E TABELLINO-ROMA 5-1: Bove ‘onnipotente’, Celik annienta Juric;-Roma, ledi CM: Kean è rinato, Beltran glaciale. Celik, Hermoso e Ndicka fanno acqua ovunque;calciomercato: Juventus 9, ha colmato il gap con l'Inter (8). Roma, problema difesa (7). Napoli gran f;-The New Saints, ledi CM: servono i migliori per vincerla. Sottil ennesima serataccia; Approfondisci 🔍

Fiorentina, le pagelle di CM: De Gea porta sempre punti, Gosens perde il ruolo ma non il vizio

(calciomercato.com)

De Gea 7,5: la rasoiata di Pinamonti sullo 0 a 1 sarebbe finita all`angolino, la toglie dallo specchio con un grande colpo di reni, così come la conclusione a.

Fiorentina-Roma, le pagelle di CM: Kean è rinato, Beltran glaciale. Celik, Hermoso e Ndicka fanno acqua ovunque

(msn.com)

Fiorentina-Roma 5-1 FIORENTINA De Gea 6,5: incolpevole su Konè, ma c`è gloria anche per lui sulla sassata di Dybala su punizione. Per il ...

Fiorentina, le pagelle di CM: Bove totale, Kean è rinato. Con questo Beltran, Gudmudsson stia tranquillo

(calciomercato.com)

Sempre ben posizionato per chiudere le tracce avversarie e per cucire il gioco. Non replica il capolavoro di Lecce, ma si conferma perno della Fiorentina di Palladino. Dal 56’ Richardson 6,5: si ...

Fiorentina Roma 5-1, le pagelle: Comuzzo un veterano. Dodo, chilometri sulla fascia

(lanazione.it)

I voti all’undici di Palladino dopo la goleada contro i giallorossi. Adli elegante, Colpani entra con piglio nella gara. Ranieri non si tira mai indietro ...