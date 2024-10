Lopinionista.it - Festa di Ognissanti e commemorazione defunti: le celebrazioni in tv

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA – Tv2000 trasmette in diretta le preghiere e lecon Papa Francesco in occasione delladie delladei: venerdì 1 novembre alle ore 12 in diretta da San Pietro la preghiera dell’Angelus, sabato 2 novembre alle ore 9.55 la Messa al Cimitero Laurentino, domenica 3 novembre alle ore 12 l’Angelus da San Pietro e lunedì 4 novembre alle ore 11 la Messa in suffragio dei cardinali e vescovinel corso dell’anno. L'articolodi: lein tv L'Opinionista.