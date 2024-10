"Fate attenzione ai falsi addetti e a richieste illecite" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Acquedotto del Fiora, per tutelare i propri clienti dal rischio di essere coinvolti in richieste illecite da parte di persone malintenzionate, rinnova la raccomandazione a tutti i cittadini di prestare massima attenzione. Nei giorni scorsi sia in provincia di Grosseto che di Siena, si sono verificati nuovi tentativi di accesso alle abitazioni dei clienti da parte di falsi addetti che dichiaravano di averne necessità per controlli relativi all’utenza idrica. AdF ricorda che i tecnici dell’azienda si presentano a domicilio solo dopo aver concordato un appuntamento, richiesto dal cliente o fissato direttamente da AdF. Nel caso invece di sostituzione dei contatori, gli addetti incaricati sono tutti muniti di apposito tesserino di riconoscimento. Lanazione.it - "Fate attenzione ai falsi addetti e a richieste illecite" Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Acquedotto del Fiora, per tutelare i propri clienti dal rischio di essere coinvolti inda parte di persone malintenzionate, rinnova la raccomandazione a tutti i cittadini di prestare massima. Nei giorni scorsi sia in provincia di Grosseto che di Siena, si sono verificati nuovi tentativi di accesso alle abitazioni dei clienti da parte diche dichiaravano di averne necessità per controlli relativi all’utenza idrica. AdF ricorda che i tecnici dell’azienda si presentano a domicilio solo dopo aver concordato un appuntamento, richiesto dal cliente o fissato direttamente da AdF. Nel caso invece di sostituzione dei contatori, gliincaricati sono tutti muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Messaggivia sms:"; In retebuoni gratuiti, la denuncia di Coop:alle truffe; Saldi estivi, Federconsumatori: ", ecco le regole contro isconti"; Falso allarme del surriscaldamento con Android Auto attivo,; Come evitare le truffe basate sui furti di identità di Amazon;AI MESSAGGI TRUFFA SU FACEBOOK; Approfondisci 🔍

"Fate attenzione ai falsi addetti e a richieste illecite"

(lanazione.it)

Acquedotto del Fiora avverte sui rischi di truffe: falsi addetti cercano accesso alle abitazioni. Raccomandazioni per evitare frodi e contatti sicuri con l'azienda.

Finta incaricata del Comune in agguato, l'allarme: «La donna tempesta di chiamate i residenti da settimane. Fate attenzione»

(ilgazzettino.it)

MONTEGROTTO - Si presenta qualificandosi come incaricata del Comune per poi offrire una consulenza anti-truffa, dicendosi disponibile a recarsi in casa delle persone a cui telefona per spiegare loro..

WarmCookie: attenzione ai falsi update dei browser

(msn.com)

Leggi l'articolo originale >> WarmCookie: attenzione ai falsi update dei browser ...

WarmCookie: attenzione ai falsi update dei browser

(punto-informatico.it)

WarmCookie è una backdoor per Windows che viene distribuita dal gruppo SocGolish attraverso falsi aggiornamenti per Chrome ... del computer al server C2 (command and control). In base ai comandi ...