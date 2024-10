Evade dal carcere e viene arrestato in stazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Era evaso dal carcere di Ivrea ed è stato arrestato a Domodossola.Nei giorni scorsi la polizia di frontiera ha controllato alla stazione di Domodossola un uomo di nazionalità rumena: dai controlli è emerso che l'uomo era detenuto nella casa circondariale di Ivrea con permesso per svolgere Novaratoday.it - Evade dal carcere e viene arrestato in stazione Leggi tutto 📰 Novaratoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Era evaso daldi Ivrea ed è statoa Domodossola.Nei giorni scorsi la polizia di frontiera ha controllato alladi Domodossola un uomo di nazionalità rumena: dai controlli è emerso che l'uomo era detenuto nella casa circondariale di Ivrea con permesso per svolgere

Evade dal carcere in Svizzera e fugge a Napoli, arrestato 38enne: era ricercato per tentato omicidio

Evade dal carcere in Svizzera e fugge a Napoli, dove viene rintracciato a Secondigliano e poi arrestato nei pressi dell'Aeroporto di Capodichino. Beccato dagli agenti della Squadra Mobile della ...

Evaso dal carcere minorile viene arrestato per rapina

Fino a che non è stato individuato e arrestato per una rapina avvenuta nel popoloso quartiere del municipio VIII. Il giovane si trovava in espiazione pena, ha detto Acunzo, per fatti "che lo ...

Ai domiciliari dopo aver rubato un’auto e aggredito i carabinieri: evade e viene arrestato

Ad appena 20 anni annovera già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio: nonostante i tentativi di messa in prova ha più volte violato le disposizioni dei giudici, andando incontro a una più ...

Modica, evade dai domiciliari e viene nuovamente arrestato

MODICA (RAGUSA) – Tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Modica per essere evaso dagli arresti domiciliari. Si tratta di un 25enne disoccupato del posto sottrattosi al controllo domicilia ...