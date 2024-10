Emanate le nuove norme UNI per la certificazione dei Wedding Planner e dei Destination Wedding Planner (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le nuove direttive nascono con l’obiettivo di elevare ulteriormente gli standard qualitativi dei professionisti del settore Prato, 31 ottobre 2024. Il Gruppo di Lavoro 35 della Commissione Tecnica 040 di UNI (UNI/CT 040/GL 35) ha annunciato l’approvazione delle nuove norme che regolano la certificazione dei professionisti del Wedding planning e del Destination Wedding planning.Le nuove Sbircialanotizia.it - Emanate le nuove norme UNI per la certificazione dei Wedding Planner e dei Destination Wedding Planner Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ledirettive nascono con l’obiettivo di elevare ulteriormente gli standard qualitativi dei professionisti del settore Prato, 31 ottobre 2024. Il Gruppo di Lavoro 35 della Commissione Tecnica 040 di UNI (UNI/CT 040/GL 35) ha annunciato l’approvazione delleche regolano ladei professionisti delplanning e delplanning.Le

Emanate le nuove norme UNI per la certificazione dei Wedding Planner e dei Destination Wedding Planner

(Adnkronos) - Le nuove direttive nascono con l’obiettivo di elevare ulteriormente gli standard qualitativi dei professionisti del settore Prato, 31 ottobre 2024. Il Gruppo di Lavoro 35 della Commissio ...

