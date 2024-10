Due furti in casa in pieno giorno a due passi dalla stazione ferroviaria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un cittadino di Roccamonfina ha lanciato un appello di allerta sui social dopo che si sono verificati due furti in abitazioni situate nella Strada Provinciale San Girolamo, nella frazione Carano, vicino alla stazione ferroviaria di Sessa Aurunca-Roccamonfina. Gli episodi, che hanno suscitato Casertanews.it - Due furti in casa in pieno giorno a due passi dalla stazione ferroviaria Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un cittadino di Roccamonfina ha lanciato un appello di allerta sui social dopo che si sono verificati duein abitazioni situate nella Strada Provinciale San Girolamo, nella frazione Carano, vicino alladi Sessa Aurunca-Roccamonfina. Gli episodi, che hanno suscitato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Furto ingiorno: cacciavite e lastra metallica per entrare nellada svaligiare; Furto iningiorno, portati via monopattini e gioielli; Ladri sorpresi durante un furto a Milano, saltano dal 4° piano: gravi;iningiorno: altri"colpi" da migliaia di euro, è allarme; Ladri ingiorno inappartamenti in Strada di Pescaia; Robbio, ladri iningiorno: abitazione devastata e rubatianelli d'oro; Approfondisci 🔍

Terni, ladri svuotano due case isolate della periferia: furti anche a Narni Scalo e Orvieto

(ilmessaggero.it)

TERNI - Due furti in casa in rapida successione e stavolta i ladri hanno preso di mira abitazioni singole e abbastanza isolate della periferia. Il bottino è in corso di quantificazione ...

Furto in pieno giorno: cacciavite e lastra metallica per entrare nella casa da svaligiare

(romatoday.it)

Una lastra e un cacciavite. Sono gli attrezzi del mestiere con i quali due ladre hanno provato a svaligiare un appartamento alla luce del sole, in pieno giorno. È accaduto lo scorso pomeriggio al rion ...

Rapine in villa e furti ai bancomat, arriva la sentenza - Trapani Oggi

(trapanioggi.it)

A Pino Cappelli, di Erice e a Baldassare La Grassa di Salemi è stata inflitta la pena di 17 anni e tre mesi. a Pietro Tranchida 4 anni e 9 mesi a Giuseppe Culcasi, cinque anni e 9 mesi. Assolto con ...

"Furti in casa, in arrivo il periodo più critico", ecco i luoghi più a rischio e tutti i consigli dei carabinieri per prevenire spiacevoli visite

(ildolomiti.it)

BOLZANO. I furti nelle abitazioni aumentano in autunno e nei primi mesi dell'inverno: a confermarlo sono i carabinieri della compagnia di Vipiteno, che specificano come negli scorsi anni gli episodi s ...