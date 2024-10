Dogane e monopoli, la Uilpa in visita negli uffici siciliani: "Gravi carenze di organico" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grave carenza di personale negli uffici delle Dogane e monopoli in Sicilia. La criticità è stata al centro della visita che il coordinatore generale della Uil Pubblica Amministrazione Dogane e monopoli Raffaele Procopio ha effettuato a Porto Empedocle nell'Agrigentino e nelle province di Trapani Palermotoday.it - Dogane e monopoli, la Uilpa in visita negli uffici siciliani: "Gravi carenze di organico" Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grave carenza di personaledellein Sicilia. La criticità è stata al centro dellache il coordinatore generale della Uil Pubblica AmministrazioneRaffaele Procopio ha effettuato a Porto Empedocle nell'Agrigentino e nelle province di Trapani

Nota – Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Grave carenza di personale negli ...

Il coordinatore generale della UILPA Dogane e Monopoli Raffaele Procopio in visita negli uffici siciliani: “Gravi carenze di organico”

