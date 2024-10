Panorama.it - Da Jovanotti agli 883: i talenti scoperti da Claudio Cecchetto

(Di giovedì 31 ottobre 2024) «La serie sugli 883 non la guardo perché racconta alcune cose false. Quella storia l’ho scritta io insieme al produttore Pier Paolo Peroni. Lavoro ancora con Mauro Repetto, mentre di Max Pezzali non parlo». Parola di, il più importante talent scout italiano degli ultimi 40 anni, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha rivelato di non aver visto la fortunata miniserie Hanno Ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, disponibile in esclusiva su Sky, che racconta l’ascesa di Max Pezzali e Mauro Repetto. Mentre i rapporti con Repetto sono ancora oggi eccellenti, quelli con Pezzali si sono interrotti ormai da anni. «La gratitudine per lui è un optional. Di tutti i miei artisti è stato il più irriconoscente, in questo almeno è il numero 1. Io non ho fatto nessuna guerra, mi sono difeso.