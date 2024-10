Cosa rischia la coppia di italiani fermata in Argentina con la neonata nata con la GPA: probabile un processo al loro rientro in Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per i due uomini Italiani, fermati venerdì 25 ottobre all’aeroporto di Buenos Aires insieme alla figlia avuta grazie alla gestazione per altri, potrebbe aprirsi un procedimento in Italia. Una possibilità che nasce alla luce della legge, varata lo scorso 16 ottobre, che considera la Gpa «crimine universale». E che, soprattutto, va a colpire anche le coppie che ricorrono alla pratica in Paesi esteri dove è consentita. Poco conta, dunque, che l’Argentina sia uno Stato che – almeno per ora – riguardo alla gestazione per altri si posiziona in una sorta di zona grigia non chiaramente regolamentata. Buenos Aires ha già annunciato che nel mirino degli inquirenti non ci sarebbe la coppia, bensì l’organizzazione di tramite tra i due Italiani e la donna 29enne che ha portato avanti per loro conto la gravidanza. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per i due uomini, fermati venerdì 25 ottobre all’aeroporto di Buenos Aires insieme alla figlia avuta grazie alla gestazione per altri, potrebbe aprirsi un procedimento in. Una possibilità che nasce alla luce della legge, varata lo scorso 16 ottobre, che considera la Gpa «crimine universale». E che, soprattutto, va a colpire anche le coppie che ricorrono alla pratica in Paesi esteri dove è consentita. Poco conta, dunque, che l’sia uno Stato che – almeno per ora – riguardo alla gestazione per altri si posiziona in una sorta di zona grigia non chiaramente regolamentata. Buenos Aires ha già annunciato che nel mirino degli inquirenti non ci sarebbe la, bensì l’organizzazione di tramite tra i duee la donna 29enne che ha portato avanti perconto la gravidanza.

Cosa rischia la coppia italiana In Argentina questa pratica non è normata, ma per la coppia - uno è un oncologo di Padova - potrebbe profilarsi il reato di traffico di esseri umani. E - sulla base ...

Che cosa sappiamo degli italiani fermati in Argentina con una neonata e perché la questione della Gpa reato universale non c’entra

La Nacion aggiunge che, secondo le autorità, i due italiani e la madre biologica della neonata potrebbero essere considerati vittime di un’organizzazione che approfitta della vulnerabilità di donne in ...

