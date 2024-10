Lazio vince per 5 a 1 in trasferta contro il Como. La striscia positiva di Baroni non si ferma così come quella di Pedro ancora una volta in gol. Lo spagnolo infatti sigla il momentaneo 2-0 laziale (primo gol di Castellanos) prima del bellissimo gol di Mazzitelli che riapre l'incontro. Poi due Romatoday.it - Como-Lazio 1-5: Doppietta per Castellanos, Nuno Tavares assist ed espulsione Leggi tutto su Romatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romatoday.it: Lavince per 5 a 1 in trasferta contro il. La striscia positiva di Baroni non si ferma così come quella di Pedro ancora una volta in gol. Lo spagnolo infatti sigla il momentaneo 2-0 laziale (primo gol di) prima del bellissimo gol di Mazzitelli che riapre l'incontro. Poi due

Lazio straripante, 5-1 sul campo del Como: ancora Pedro, doppietta del Taty

Una Lazio spietata non lascia scampo al Como. I biancocelesti tornano alla vittoria in trasferta in Serie A e lo fanno con un netto 5-1 che lancia ulteriormente la squadra di Baroni verso i piani alti ...

Como – Lazio 1-5 highlights e gol: l’Aquila vola al terzo posto! – VIDEO

Como - Lazio 1-5 highlights e gol: i biancocelesti vincono ancora e si prendono il terzo posto con doppietta di Castellanos.

Lazio spettacolo: manita al Como e poker di vittorie consecutive. Ora Baroni è 3°

Vince la Lazio. Nettamente, da squadra di alta classifica. In effetti, la squadra di Baroni col 5-1 al Como è al terzo posto in classifica, assieme a Atalanta e Fiorentina, a inseguire Napoli e Inter.

Como-Lazio 1-5: manita biancoceleste al Sinigaglia, Baroni è terzo

La Lazio fa sul serio, batte in trasferta il Como e agguanta Atalanta e Fiorentina a quota 19 punti in zona Champions League. Al Sinigaglia finisce 5-1 per i biancocelesti grazie alla doppietta di ...