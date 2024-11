Gravidanzaonline.it - Come raccogliere e conservare il latte materno

Durante l’allattamento può essere necessarioil, per utilizzi successivi (nel caso di rientro al lavoro o separazioni momentanee) o per stimolarne una produzione maggiore. La raccolta diè utile se la mamma torna al lavoro, in caso di allontanamento momentaneo, quando il neonato è prematuro o se la produzione è superiore alle necessità del bambino. A volte, al contrario, soprattutto all’inizio dell’allattamento, la suzione del neonato può risultare difficoltosa, e la mamma può avere la sensazione di non avere abbastanza. In questi casi l’estrazione e la raccolta deldopo la poppata può aiutare a rimettere in moto la produzione di. Vediamoil? Per prima cosa quando si effettua la raccolta delè fondamentale prestare attenzione all’igiene.