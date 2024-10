"Clinica sponsorizza visite private per accorciare le attese: il sottosegretario alla Salute è socio" (Di giovedì 31 ottobre 2024) OSTUNI - Un'interrogazione parlamentare è stata presentata dal Movimento cinque stelle al ministro della Salute Orazio Schillaci per verificare l'esistenza o meno di un presunto conflitto d'interessi che - a dire dei pentastellati - potrebbe riguardare il sottosegretario dello stesso dicastero Brindisireport.it - "Clinica sponsorizza visite private per accorciare le attese: il sottosegretario alla Salute è socio" Leggi tutto 📰 Brindisireport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) OSTUNI - Un'interrogazione parlamentare è stata presentata dal Movimento cinque stelle al ministro dellaOrazio Schillaci per verificare l'esistenza o meno di un presunto conflitto d'interessi che - a dire dei pentastellati - potrebbe riguardare ildello stesso dicastero

Il Movimento cinque stelle si riunisce ad Ostuni: il coordinatore regionale Leonardo Donno annuncia interrogazione parlamentare per presunto conflitto d'interessi. Arriva la risposta di Marcello Gemma ...

Il sottosegretario alla Salute Gemmato sotto attacco: «Socio di cliniche private, si dimetta». E lui ribatte: «Nessun conflitto di interessi»

Cresce la bufera sul sottosegretario alla Salute, il deputato pugliese Marcello Gemmato, che detiene il 10% delle quote di Therapia Srl, società che gestisce tre poliambulatori ...

