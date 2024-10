Chiara Petrolini, i Ris di nuovo in casa: «Cercano indizi sul primo neonato». Le analisi che possono dare la svolta (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri dei Ris di Parma sono tornati ieri mattina, mercoledì 30 ottobre, nella casa di Vignale di Traversetolo (Parma) dove sono stati trovati sepolti due neonati, nella vicenda Leggo.it - Chiara Petrolini, i Ris di nuovo in casa: «Cercano indizi sul primo neonato». Le analisi che possono dare la svolta Leggi tutto 📰 Leggo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri dei Ris di Parma sono tornati ieri mattina, mercoledì 30 ottobre, nelladi Vignale di Traversetolo (Parma) dove sono stati trovati sepolti due neonati, nella vicenda

Chiara Petrolini, i Ris di nuovo in casa: «Cercano indizi sul primo neonato». Le analisi che possono dare la svolta

I carabinieri dei Ris di Parma sono tornati ieri mattina, mercoledì 30 ottobre, nella casa di Vignale di Traversetolo (Parma) dove sono stati trovati sepolti due neonati, nella vicenda ...

Chiara Petrolini/ L'indiscrezione di Davide Barzan: "Per i RIS il secondo neonato era vivo dopo il parto"

A Storie Italiane il caso di Chiara Petrolini con lo “scoop” di Davide Barzan in merito alla vicenda terribile dei due neonati ...

Chiara Petrolini, i Ris tornano nella villetta di Traversetolo: ecco perché

Sono ancora molti gli interrogativi da chiarire in relazione alla vicenda, specie per quanto riguarda il primo neonato sepolto. La ragazza per ora resta agli arresti domiciliari: il Riesame di Bologna ...

Neonati sepolti, nuova ispezione del Ris nella casa di Chiara Petrolini a Vignale di Traversetolo

Le tute bianche del Ris hanno sono nuovamente comparse mercoledì in strada Baietta a Vignale di Traversetolo (Parma) per un’ispezione nella villa dove Chiara Petrolini ha sepolto i neonati partoriti ...