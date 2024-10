Cantina Vignaioli del Morellino. Ecco un Roggiano speciale. Edizione limitata per ‘Tuttiateatro’ (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tanto imponente quanto leggiadra, capace di far sognare chiunque la guardi da terra mentre fluttua nel cielo cullata dal vento. Questa è la mongolfiera, simbolo dell’associazione grossetana "Tuttiateatro" presente anche nel suo logo. Stesso logo che figurerà come etichetta del Roggiano, un vino che è l’interpretazione più tipica del Morellino e del Sangiovese in Maremma della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano. Dunque il progetto "Etichetta Solidale" continua offrendo una bottiglia, in Edizione limitata, prodotta a favore dell’associazione, il cui ricavato, tolti i costi, andrà a favore delle attività, ovvero laboratori teatrali dove vengono coinvolti insieme ragazzi disabili e non, in un progetto improntato all’inclusione. Lanazione.it - Cantina Vignaioli del Morellino. Ecco un Roggiano speciale. Edizione limitata per ‘Tuttiateatro’ Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tanto imponente quanto leggiadra, capace di far sognare chiunque la guardi da terra mentre fluttua nel cielo cullata dal vento. Questa è la mongolfiera, simbolo dell’associazione grossetana "Tuttiateatro" presente anche nel suo logo. Stesso logo che figurerà come etichetta del, un vino che è l’interpretazione più tipica dele del Sangiovese in Maremma delladeldi Scansano. Dunque il progetto "Etichetta Solidale" continua offrendo una bottiglia, in, prodotta a favore dell’associazione, il cui ricavato, tolti i costi, andrà a favore delle attività, ovvero laboratori teatrali dove vengono coinvolti insieme ragazzi disabili e non, in un progetto improntato all’inclusione.

L’iniziativa dell’etichetta solidale quest’anno sosterrà l’associazione, che ogni anno coinvolge ragazzi delle superiori e diversamente abili nella realizzazione di uno spettacolo.

Milano, 20 ott. (askanews) – La Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano lancia una nuova edizione limitata del “Roggiano Morellino di Scansano Docg” con un’etichetta solidale disegnata dai ragazzi ...

