Calcio: Serie B. Giudice, due turni a Volpato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un turno a Fiorillo, Tello (Salernitana), Pompetti (Catanzaro), Vignali (Spezia). MILANO - Due turni al calciatore del Sassuolo Cristian Volpato. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie B dopo le gare dell'ultimo turno. Un turno a Fiorillo, Tello (Salernitana), Pompetti (Catanzaro), Vignali (Sp Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie B. Giudice, due turni a Volpato Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un turno a Fiorillo, Tello (Salernitana), Pompetti (Catanzaro), Vignali (Spezia). MILANO - Dueal calciatore del Sassuolo Cristian. Lo ha deciso ilsportivo dellaB dopo le gare dell'ultimo turno. Un turno a Fiorillo, Tello (Salernitana), Pompetti (Catanzaro), Vignali (Sp

