Bologna: Ferguson punta il Lecce dopo il rientro in gruppo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lewis Ferguson punta a tornare in campo contro il Lecce, nella prossima giornata di Serie A. dopo essere tornato in gruppo dall'infortunio al crociato rimediato lo scorso aprile, lo scozzese dovrebbe essere tra i convocati per il match con i giallorossi. Probabile conferma di Miranda sulla corsia sinistra di difesa a causa degli acciacchi di Lykogiannis. Restano ai box Aebischer, Erlic e i lungodegenti Cambiaghi ed El Azzouzi.

