Affari delle spie | Dati dello Sdi resi spendibili

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nelle circa quattromila pagine di informativa che ha portato il gip Fabrizio Filice ad emettere quattro custodie cautelari e sei interdittive emerge anche quello che può essere definito “il manifesto“ del gruppo di via Pattari 6. Il particolare è contenuto in una conversazione captata il 30/09/2022 negli uffici di via Pattari. A parlare è “Sam“ Calamucci che introduce Giulio Cornelli alle attività del gruppo. Calamucciga a Cornelli le modalità operative dell’organizzazione criminale, le potenzialità di sviluppo e di gestione del business informativo attraverso la piattaforma informativa commerciale da loro creata di nome “Beyond”, oltre agli obiettivi strategici prefissati.