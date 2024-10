Violenta, perseguita e minaccia di morte l’ex fidanzata per mesi: arrestato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Incubo finito: dopo mesi di violenze, minacce e soprusi, una donna ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex fidanzato. L’uomo, a seguito delle indagini è stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa per atti persecutori e violenze sessuali avvenute nell'arco di sei mesi. Il 4 ottobre scorso una passante, allarmata dalle urla della giovane per strada era intervenuta in suo soccorso e aveva fermato una pattuglia dei vigili che stava passando. All’arrivo degli agenti il compagno si era rapidamente allontanato. La giovane, di origini sudamericane, era stata medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di 10 giorni e il giorno seguente, il 5 ottobre, aveva sporto denuncia presso il Nucleo tutela donne e minori della Polizia Locale. Ilgiorno.it - Violenta, perseguita e minaccia di morte l’ex fidanzata per mesi: arrestato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Incubo finito: dopodi violenze, minacce e soprusi, una donna ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex fidanzato. L’uomo, a seguito delle indagini è stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa per atti persecutori e violenze sessuali avvenute nell'arco di sei. Il 4 ottobre scorso una passante, allarmata dalle urla della giovane per strada era intervenuta in suo soccorso e aveva fermato una pattuglia dei vigili che stava passando. All’arrivo degli agenti il compagno si era rapidamente allontanato. La giovane, di origini sudamericane, era stata medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di 10 giorni e il giorno seguente, il 5 ottobre, aveva sporto denuncia presso il Nucleo tutela donne e minori della Polizia Locale.

