Valencia alluvione oggi, almeno 62 morti e decine di dispersi. Sanchez: «L'emergenza non è ancora finita» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia. La tempesta, causata da un fenomeno Ilmessaggero.it - Valencia alluvione oggi, almeno 62 morti e decine di dispersi. Sanchez: «L'emergenza non è ancora finita» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di. La tempesta, causata da un fenomeno

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Almeno 51 morti oggi a Valencia per le improvvise alluvioni

Tra le vittime ci sono quattro bambini. Altri decessi sono stati registrati a Torrent, a Paiporta, a Chiva, a Cheste, a Alfafar e ad Alcudia. In alcune località sono caduti fino a 30 centimetri di ...

