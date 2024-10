Università Tor Vergata, Dottorato Honoris Causa in Ingegneria Industriale a astronauta Walter Villadei (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi, alla presenza delle massime autorità dell’Università di Roma Tor Vergata e dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, presso il Centro congressi e di Rappresentanza Villa Mondragone dell’Ateneo, è stato conferito il Dottorato di ricerca Honoris Causa in Ingegneria Industriale all’astronauta e colonnello Walter Villadei, il quale ha discusso nella lectio magistralis il L'articolo Università Tor Vergata, Dottorato Honoris Causa in Ingegneria Industriale a astronauta Walter Villadei proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi, alla presenza delle massime autorità dell’di Roma Tore dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, presso il Centro congressi e di Rappresentanza Villa Mondragone dell’Ateneo, è stato conferito ildi ricercainall’e colonnello, il quale ha discusso nella lectio magistralis il L'articoloTorinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Università Tor Vergata, Dottorato Honoris Causa in Ingegneria Industriale a astronauta Walter Villadei

Oggi, alla presenza delle massime autorità dell’Università di Roma Tor Vergata e dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, presso il Centro congressi e di Rappresentanza Villa Mondragon ...

