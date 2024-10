Liberoquotidiano.it - "Un test per il governo? Siamo 11 a 1...". Meloni, "5 minuti" per spianare Pd e sindacati

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La lunga serata di Giorgiasu Rai 1, ospite di Bruno Vespa, comincia da Cinque. La premier sarà poi anche a Porta a porta, in seconda serata. Si parte con le regionali in Liguria, vinte dal centrodestra: "Dobbiamo ringraziare Marco Bucci per aver accettato questa sfida, non è stata una scelta facile. Se vogliamo parlare diper ilposso dire che da quando c'è questoabbiamo votato in 12 tra Regioni e province autonome, è finita 11 a 1 poi si è votato alle Europee e ha prevalso il centrodestra". Questione legge di bilancio. Nel pomeriggio ihanno annunciato lo sciopero generale per il 29 novembre: "C'è un piccolissimo pregiudizio da parte di Cgil e Uil, tra l'altro con uno sciopero generale convocato qualche giorno prima di incontrare il- ironizza il presidente del Consiglio -.