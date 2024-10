Gamberorosso.it - Un ingegnere informatico e un’ex insegnante di asilo aprono un pub giapponese a Roma

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutto nasce dall’amore di Claudio Cocorullo per la cultura, excon la passione per le arti marziali che nell’arco degli anni l’ha portato a viaggiare più e più volte nel Sol Levante. “Volevo un posto che mi facesse sentire in Giappone quando ne sentivo la mancanza, senza dover per forza prendere l’aereo”, spiega Cocorullo che a metà settembre ha aperto il suo Aiki Pub nel quartiere portuense. Lo stile tipico dell’izakaya, dal pranzo al dopo cena Accogliente, caldo ed informale Aiki Pub s’ispira ai tipici izakaya giapponesi quei locali che sono una via di mezzo tra un pub e un’osteria, dove in Giappone ci si ferma dopo l’ufficio prima di rientrare a casa.