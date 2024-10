Torres-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Perugia, match dello stadio Vanni Sanna valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa, dopo la vittoria conquistata nello scorso turno contro il Legnago, ha intenzione di dare continuità ai suoi risultati in modo tale da restare a contatto con le dirette avversarie per la promozione in Serie B. Torres-Perugia, come seguire il match La compagine biancorossa, dal suo canto, arriva da una brusca battuta d’arresto subita contro il Milan Futuro e spera di rialzare subito la testa per evitare di perdere ulteriore terreno dalle squadre in lotta per i playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Vanni Sanna valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa, dopo la vittoria conquistata nello scorso turno contro il Legnago, ha intenzione di dare continuità ai suoi risultati in modo tale da restare a contatto con le dirette avversarie per la promozione inB., come seguire il match La compagine biancorossa, dal suo canto, arriva da una brusca battuta d’arresto subita contro il Milan Futuro e spera di rialzare subito la testa per evitare di perdere ulteriore terreno dalle squadre in lotta per i playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.

