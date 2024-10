Torna il villaggio delle zucche per la festa di Halloween (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Comune di Cellole ha organizzato la quinta edizione, ad ingresso gratuito, del “villaggio delle zucche”, un’iniziativa pensata per i bambini e le loro famiglie, che si svolgerà dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2024 in Piazza Aldo Moro. Questa manifestazione, che è diventata un appuntamento atteso Casertanews.it - Torna il villaggio delle zucche per la festa di Halloween Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Comune di Cellole ha organizzato la quinta edizione, ad ingresso gratuito, del “”, un’iniziativa pensata per i bambini e le loro famiglie, che si svolgerà dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2024 in Piazza Aldo Moro. Questa manizione, che è diventata un appuntamento atteso

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ildelleper ladi Halloween; I Pumpkin patch in Toscana: in campo per raccogliere ledi Halloween; "delle" a Carinaro:per i bambini nella villa comunale [VIDEO]; Halloween 2024, i 9 campi dipiù belli d'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia; Villorba,il “delle” di Nonno Andrea; Pavia,ildelle: dove, quando ed tutti gli appuntamenti; Leggi >>>

Sant’Antonio Abate. Ecco il Villaggio delle Zucche

(agro24.it)

Sant’Antonio Abate si prepara a immergersi nell’atmosfera magica di Halloween. Dal 25 al 31 ottobre, sulle sponde del Rivo Marna, torna il tanto atteso Pumpkin Patch, il villaggio a tema dedicato alle ...

AL VILLAGGIO DELLE ZUCCHE LA MAGIA DI HALLOWEEN NEL NOME DI JACK O'LANTERN

(lombardiapress.it)

Pavia, Ottobre 2024 – Halloween sempre più vicina: manca poco alla festa più gettonata d'autunno e al Villaggio delle Zucche di San Martino Siccomario (Pv) fervono preparativi per un allestimento indi ...

Zaia intesta al Veneto anche la festa di Halloween: «La zucca intagliata è roba nostra»

(padovaoggi.it)

Il presidente della Regione rivendica la fiammella divenuta il simbolo della festa americana che, anno dopo anno, ha coinvolto buona parte del mondo ...

Streghe, zucche e fantasmi: ecco la nostra guida su cosa fare in Veneto ad Halloween

(nuovavenezia.gelocal.it)

Eventi da brivido in ville e castelli, live rock, atmosfere gotiche, attività per i bambini, percorsi e notti al museo: una rassegna di proposte per ...