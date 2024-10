Sostegno scolastico e recupero educativo per i minori disabili: un bando per i residenti del Municipio 3 di Bari (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' stato pubblicato, dal Municipio 3 di Bari, un bando per l’affidamento del servizio di Sostegno scolastico e recupero didattico educativo per minori fragili nel periodo che compreso tra il prossimo mese di novembre e giugno 2025. L'obiettivo è contrastare il fenomeno della dispersione e Baritoday.it - Sostegno scolastico e recupero educativo per i minori disabili: un bando per i residenti del Municipio 3 di Bari Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' stato pubblicato, dal3 di, unper l’affidamento del servizio dididatticoperfragili nel periodo che compreso tra il prossimo mese di novembre e giugno 2025. L'obiettivo è contrastare il fenomeno della dispersione e

Sostegno scolastico e recupero educativo per i minori disabili: un bando per i residenti del Municipio 3 di Bari

(baritoday.it)

"Il contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico rappresenta una delle priorità dell’amministrazione" commenta la presidente Luisa Verdoscia ...

