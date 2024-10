Siccità in Sicilia, un contributo per le imprese e i lavoratori in difficoltà (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Ebas, ente bilaterale dell’artigianato Siciliano, eroga un contributo a sostegno delle imprese artigiane e dei lavoratori che sono stati o sono tuttora in difficoltà a causa dell’emergenza idrica che ha colpito la Sicilia. Il consiglio direttivo dell’Ebas, composto da Confartigianato, Cna Palermotoday.it - Siccità in Sicilia, un contributo per le imprese e i lavoratori in difficoltà Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Ebas, ente bilaterale dell’artigianatono, eroga una sostegno delleartigiane e deiche sono stati o sono tuttora ina causa dell’emergenza idrica che ha colpito la. Il consiglio direttivo dell’Ebas, composto da Confartigianato, Cna

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Siccità in Sicilia, un contributo per le imprese e i lavoratori in difficoltà; Siccità, da Stato e Regione 40 milioni per gli agricoltori. Schifani e Barbagallo: «Importante aiuto; Siccità in Sicilia, sul Sian si possono presentare le domande di aiuto; Finanziamenti Agevolati, Bandi PSR e opportunità di lavoro; Siccità in Sicilia, nuove misure per le aziende agricole colpite; Siccità in Sicilia:15 milioni per pozzi, invasi, laghetti e pompe; Leggi >>>

Siccità, in arrivo oltre 110 milioni di euro per gli agricoltori del Sud Italia e Isole

(gamberorosso.it)

C'è l'ok del ministero dell'Economia alla richiesta del Masaf. Aiuti alle aziende beneficiarie entro aprile 2025 ...

Sicilia, quarantacinque milioni a fondo perduto per le piccole medie imprese

(ilsicilia.it)

La Regione Siciliana ha previsto la concessione di contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui mutui in essere al 1° gennaio 2024 erogati alle micro, piccole e medie imprese in ...

Siccità, 112 milioni per le imprese agricole danneggiate

(italpress.com)

ROMA (ITALPRESS) - Via libera dal Mef, su proposta del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, a un cofinanziamento nazionale di quasi ...

Da Palermo contributi a fondo perduto (fino a 10 mila euro) per le imprese: come fare domanda

(quotidianodiragusa.it)

Video Siccità Sicilia Video Siccità Sicilia

Da Palermo i contributi per le PMI per l’abbattimento degli interessi sui mutui. Lo annuncia il deputato regionale Ignazio Abbate ...