"Se pensassi di essere fuori dai giochi per la nazionale inglese, te lo direi, ma non è così. Se trasferirmi in Arabia Saudita ha però danneggiato le mie possibilità, non posso davvero cambiare la situazione': FourFourTwo ascolta Ivan Toney a Jeddah

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione:è entrato dalla panchina dell’Inghilterra nella finale di Euro 2024 meno di quattro mesi fa, ma da allora molte cose sono cambiate. L’attaccante del Brentford ha conquistato la sua sesta presenza ina Berlino, dopopassato dalle serie minori alla squadra, facendo un assist nella vittoria degli ottavi di finale contro la Slovacchia in Germania, e poi segnando ai calci di rigore contro la Svizzera. Alla fine della finestra di mercato estiva,si era trasferito a sorpresa incon l’Al Ahli.parla del suo trasferimento in Medio Oriente(Credito immagine: Getty Images)Quando l’Inghilterra ha nominato la sua prima squadra dopo Euro 2024,non era presente – omesso dal tecnico ad interim Lee Carsley.