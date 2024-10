Scossa di terremoto di magnitudo 2.3 colpisce la provincia di Cosenza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cosenza – Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, alle 4:46 del mattino. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato l’epicentro ad Aprigliano, in provincia di Cosenza, con un ipocentro a 18 chilometri di profondità. Le coordinate geografiche dell’evento coincidono con quelle di un recente sciame sismico verificatosi tra il 27 e il 28 ottobre. Comuni vicini e distanze dalle principali città La Scossa è stata percepita nei comuni limitrofi ad Aprigliano, tra cui Cellara, Figline Vegliaturo e Mangone a 4 km dall’epicentro. Altri centri abitati vicini includono Piane Crati e Pietrafitta a 5 km, oltre a Santo Stefano di Rogliano e Pedace a 6 km. Thesocialpost.it - Scossa di terremoto di magnitudo 2.3 colpisce la provincia di Cosenza Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Unadidi2.3 è stata registrata oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, alle 4:46 del mattino. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato l’epicentro ad Aprigliano, indi, con un ipocentro a 18 chilometri di profondità. Le coordinate geografiche dell’evento coincidono con quelle di un recente sciame sismico verificatosi tra il 27 e il 28 ottobre. Comuni vicini e distanze dalle principali città Laè stata percepita nei comuni limitrofi ad Aprigliano, tra cui Cellara, Figline Vegliaturo e Mangone a 4 km dall’epicentro. Altri centri abitati vicini includono Piane Crati e Pietrafitta a 5 km, oltre a Santo Stefano di Rogliano e Pedace a 6 km.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:oggi In Calabria: serie di scosse di3 a Cosenza, Ingv: "Sequenza sismica in corso";: lievetra Cisternino e Martina Franca2,1 alle 0,29. In serata sisma nel cosentino;oggi Campi Flegrei,1.9 epicentro a Pozzuoli;: lievetra Cisternino e Martina Franca;in Calabria:di2,9 registrata ad Albi; Campi Flegrei, doppiadinelle ultime ore; Leggi >>>

Terremoto Russia, scossa di magnitudo stimata 5.2 a Vilyuchinsk, tutti i dettagli

(3bmeteo.com)

Una scossa di terremoto di magnitudo stimata attorno a 5.2, si è verificata alle ore 01:00 (ore 13:13 in Italia) con epicentro nei pressi di Vilyuchinsk, Russia. La profondità stimata è stata di circa ...

Terremoto oggi, scossa M 2.7 in Calabria, nella provincia di Vibo Valentia: i dati Ingv

(centrometeoitaliano.it)

L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella tarda mattinata di oggi, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro localizzato nella città di Fabrizia in provincia ...

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.7 a Fabrizia (VV) nella regione Calabria, i dettagli

(informazione.it)

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 si è verificata alle ore 13:24:00 del 29 ottobre 2024 con epicentro localizzato nei pressi di Fabrizia (VV), nella regione Calabria. Il sisma si è verificato a ...

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.8 a Cellara (CS) nella regione Calabria, dati in tempo reale

(inmeteo.net)

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata alle ore 13:00:53 del 28 ottobre 2024 con epicentro localizzato nei pressi di Cellara (CS), nella regione Calabria. Il sisma si è verificato a ...