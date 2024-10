Schianto camion-furgone: soccorsi in codice rosso, strada chiusa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato, verso le 10.20 di oggi (mercoledì 30 ottobre) lungo l'autostrada A21, in territorio di San Zeno Naviglio. L'autostrada è stata chiusa, in direzione Piacenza, tra lo svincolo di Brescia Sud e quello di Brescia Centro: si segnalano code a tratti per oltre 3 Bresciatoday.it - Schianto camion-furgone: soccorsi in codice rosso, strada chiusa Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato, verso le 10.20 di oggi (mercoledì 30 ottobre) lungo l'autoA21, in territorio di San Zeno Naviglio. L'autoè stata, in direzione Piacenza, tra lo svincolo di Brescia Sud e quello di Brescia Centro: si segnalano code a tratti per oltre 3

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Schianto camion-furgone: soccorsi in codice rosso, strada chiusa; Violento schianto in A22, coinvolti un camion e un furgone: sul posto i soccorsi, una persona trasportata d'urgenza in ospedale; Schianto tra un furgone e un camion lungo la circonvallazione; Violento schianto in A22, coinvolti un camion e un furgone: sul posto i soccorsi, una persona trasportata d'urgenza in ospedale; Albiate: incidente tra camion e furgone in via Battisti, un uomo in ospedale; Perugia, drammatico incidente sulla E45: muore investito da un camion; Leggi >>>

Violento schianto in A22, coinvolti un camion e un furgone: sul posto i soccorsi, una persona trasportata d'urgenza in ospedale

(ildolomiti.it)

BOLZANO. Violento schianto lungo l'A22 nelle prime ore di questo pomeriggio. Ad essere coinvolti due mezzi: un camion e un furgone. L'incidente è avvenuto lungo la corsia nord dell'autostrada del Bren ...

Schianto in ciclomotore contro un camion, 29enne muore al Frizzone. Chi era la vittima

(msn.com)

Tragedia vicino all’uscita del casello di Capannori. Inutili purtroppo i disperati soccorsi. La vittima è Bouchaib Jarmouni ...

Schianto frontale con un camion. Il giovane sull’auto è gravissimo

(msn.com)

Prognosi riservata per un ventiduenne di Salerano sul Lambro rimastro incastrato tra le lamiere. Lo scontro nella notte a Montanaso Lombardo, la via Emilia chiusa al transito per diverse ore.

Camion sulla fermata del bus a Tel Aviv, il video girato subito dopo lo schianto: i soccorsi e le persone incastrate sotto le lamiere

(ilfattoquotidiano.it)

ltre 40 persone sono rimaste ferite dopo essere state investite da un camion alla fermata dell’autobus a nord di Tel Aviv. Il camionista è stato ucciso, riferisce la polizia, “neutralizzato” da civili ...