Saoirse Ronan ricorda agli uomini il lato oscuro dell’essere donna

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Not all men, but (sadly), always women. Ce lo, protagonista, suo malgrado, di un interessante episodio accaduto lo scorso venerdì. Ospite del celebre talk britannico The Graham Norton Show, l’attrice irlandese, divenuta celebre, giovanissima, per il film Espiazione, è in compagnia dei colleghi Denzel Washington, Paul Mescal ed Eddie Redmayne. Proprio quest’ultimo, sta raccontando degli aneddoti riguardanti la sua preparazione per la miniserie The Day of the Jackal, disponibile dal 7 novembre. Lo studio per il ruolo prevede anche dei corsi di autodifesa, e Redmayne scherza sul fatto che, durante una lezione, gli sia stato mostrato il modo in cui utilizzare un telefono come arma, in caso di attacco. Risate di Mescal, perplesso dal consiglio («Chi lo farebbe davvero? Se qualcuno mi attaccasse, non penserei al telefono!») e sghignazzi generali.