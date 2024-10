Laprimapagina.it - Santamarya: “Siddartha”, il nuovo singolo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “SIDDHARTA”, ildeiper Matilde Dischi. “Siddharta” è una canzone di ricordi adolescenziali, un souvenir indiano di tanto tempo fa, quando potevi nasconderti dentro una canzone per scomparire. Ifanno fiorire synth psichedelici, perché “siamo nati dentro una canzone dimenticata, una canzone triste”. Ma oggi che la vita sta scivolando via, possiamo rinascere dentro una canzone? Spiega la band a proposito del brano: “Siddharta è nata tra i viaggi al Jedi Sound Studio di Roma e le lunghe sessioni a casa nostra, nella Tuscia, parlando di come la musica possa diventare un rifugio in cui scomparire. Siddharta si muove tra psichedelia e canzone d’autore, tra i Tame Impala e i grattacieli di Bombay, dove la ricerca di significato si colora di ironia.