Rete di droga nell’avellinese: la gestione a figure insospettabili (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Non una vera e propria associazione a delinquere ma gruppi sparsi dediti allo spaccio di droga. Quelli sgominata all’alba di oggi nella vasta operazione dei Carabinieri di Avellino che ha portato a 20 misure cautelari firmata dal gip del tribunale di Avellino, Giulio Argenio, di cui nove arresti domiciliari, tre obblighi di dimora e altrettanti di presentazione alla Polizia Giudiziaria. tra cui figurano anche insospettabili professionisti del capoluogo. Si tratta di Mario Barone, Antonio De Nardo, Luca Spatuzzi, Maddalena Sparano, Gino Lanzillo, Bruno Cucciniello, Mario Morgera, Lorenzo Penetti Ikram Erziik. Anteprima24.it - Rete di droga nell’avellinese: la gestione a figure insospettabili Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Non una vera e propria associazione a delinquere ma gruppi sparsi dediti allo spaccio di. Quelli sgominata all’alba di oggi nella vasta operazione dei Carabinieri di Avellino che ha portato a 20 misure cautelari firmata dal gip del tribunale di Avellino, Giulio Argenio, di cui nove arresti domiciliari, tre obblighi di dimora e altrettanti di presentazione alla Polizia Giudiziaria. tra cui figurano ancheprofessionisti del capoluogo. Si tratta di Mario Barone, Antonio De Nardo, Luca Spatuzzi, Maddalena Sparano, Gino Lanzillo, Bruno Cucciniello, Mario Morgera, Lorenzo Penetti Ikram Erziik.

